Из-за пожара на шахте под Кемерово эвакуируют шахтеров - источник

На угольной шахте "Листвяжная" в городе Белове в Кемеровской области ранним утром произошло задымление - по предварительным данным, пострадали 40 человек, сообщил источник в экстренных службах.

"По предварительной информации, произошло задымление на шахте "Листвяжная", выехали несколько отделений горноспасателей", - цитирует собеседника ТАСС.

В компании "СДС-Уголь", в состав которой входит шахта, подтвердили факт инцидента, отметив, что идет эвакуация 115 горняков.

На момент задымления в шахте находились 287 человек. "В 05:07 мск поступил сигнал о задымлении в шахте, люди выводятся на поверхность, на месте работают отделения военизированного горноспасательного отряда", - сказал собеседник.

Факт задымления подтвердили и в пресс-службе ГУ МЧС по Кемеровской области.

Прокуратура Кемеровской области начала проверку по факту инцидента.

Напомним, шахта "Листвяжная" - угледобывающее предприятие, образованное в октябре 2003 года на базе шахты "Инская" в Беловском районе Кемеровской области.