У Ирана требуют восстановить сотрудничество с МАГАТЭ

"Евротройка" по Ирану - Великобритания, Франция и Германия - озабочена сокращением сотрудничества Тегерана с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и требует восстановить его, включая возобновление допуска его экспертов на ядерные объекты.

"Непрерывность знаний имеет ключевое значение для того, чтобы Агентство могло возобновить необходимую деятельность по проверке и мониторингу в Иране в связи с СВПД (Совместным всеобъемлющим планом действий по иранской ядерной программе - ИФ). Поэтому мы настоятельно призываем Иран восстановить доступ МАГАТЭ и сотрудничать с ним в полном объеме", - говорится в совместном заявлении "евротройки", передает "Интерфакс".

Восстановление полной транспарентности и механизмов мониторинга поможет укрепить уверенность международного сообщества в мирном характере ядерной программы Ирана, - подчеркивается в заявлении.

Напомним, ранее об обеспокоенности России расширением масштабов ядерной программы Ирана и все большим ее отклонением от положений СВПД сообщил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, заявив, что следует срочно устранить первопричины, которые побудили Иран к отклонению от условий ядерной сделки - выход США из СВПД и массированное санкционное воздействие Вашингтона на Тегеран.