Чеченским медикам удалось на треть снизить смертность от коронавируса

На фоне хороших показателей вакцинации и благодаря своевременному обращению заболевших в больницы за медицинской помощью чеченским медикам удалось снизить смертность среди заразившихся коронавирусом, - сообщил на своей странице в сети "ВКонтакте" глава региона Рамзан Кадыров.

"Благодаря комплексу своевременных профилактических мер нам удалось снизить общую смертность от COVID-19 на 35%. Одна из причин этого - своевременное обращение в больницы за медицинской помощью. Количество людей с тяжелой формой коронавируса уменьшилось с 40 до 25%. Это большой успех", - написал глава Чечни, передает ТАСС.

Чеченский лидер вновь призвал население при первых симптомах ОРВИ обращаться к врачам, пройти вакцинацию, а также соблюдать меры безопасности.