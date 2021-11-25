Казахстанцы будут зарабатывать больше

В наступающем 2022 году в Казахстане вырастут зарплаты медицинских, социальных и гражданских сотрудников, а также низкооплачиваемых работников и педагогов - произойдет это из-за повышения прожиточного минимума, минимальной зарплаты и МРП (месячного расчетного показателя).

Так, МРП, применяемый для исчисления пособий, штрафов, налогов и других платежей, вырастет более чем на 100 тенге и составит 3 063 тенге, тогда как в 2021-м он установлен в размере 2 917 тенге. Почти на 2 тыс тенге вырастет и величина прожиточного минимума, который используется для подсчета размеров базовых социальных выплат – он составит 36 018 тенге, тогда как сейчас составляет 34 302 тенге, - передает Sputnik Казахстан.

По поручению президента страны Касым-Жомарта Токаева с 1 января 2022-го вырастет и размер минимальной заработной платы – он будет увеличен с текущих 42,5 до 60 тыс тенге, или на 41%.

В первую очередь повышение минимальной зарплаты коснется низкооплачиваемых работников. Во-вторых, зарплат бюджетников - поэтапно будет повышаться зарплата педагогов, к 2023-му году она увеличится в два раза. В стране уже поэтапно повышаются зарплаты медицинских и социальных работников, и в течение четырех лет их зарплата также увеличится в два раза.

Вырастут зарплаты у архивариусов, библиотекарей, музееведов, лесников, технического персонала и так далее, а к 2025 году их зарплата повысится в два раза.

В целом зарплата повышается у порядка 1,2 миллиона гражданских служащих.

Напомним, согласно данным Бюро нацстатистики, в третьем квартале 2021 года средняя зарплата в Казахстане достигла 243 667 тенге ($567), что на 19% выше, чем в третьем квартале годом ранее.