Штамм коронавируса "дельта" никуда не делся – Роспотребнадзор

Новость из Японии о том, что коронавирусный штамм "дельта" якобы "самоликвидировался", не соответствует реалиям, - заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

"Новость из Японии о том, что штамм "дельта" домутировал до того, что "самоликвидировался", была разнесена СМИ, и это было похоже на чудо, которое предзнаменовало бы скорое окончание пандемии. Но пока мы отмечаем то, что линия "дельта" во всех странах постоянно мутирует и диссоциирует на дочерние подлинии, которые потенциально могут стать даже более опасными. Недавний пример - подлиния дельты AY.4.2, вероятно, немного заразнее, чем "исходная" дельта, и в той же Великобритании она сейчас выявляется в 18% всех новых случаев заражений", - рассказал Хафизов, передает РИА Новости.

Наиболее вероятное объяснение "японского чуда" - высокий процент вакцинации и, что не менее важно, строгое соблюдение противоэпидемических мер населением, - подчеркнул ученый.

Так, в соседней с Японией Южной Корее процент вакцинированных примерно тот же, что и в Японии - около 80%, а количество инфицированных находится на максимуме за всю историю пандемии в стране. Да и сами японские власти и не думают праздновать окончание эпидемии, отмечая, что новые волны заболеваемости еще будут, - добавил Хафизов.

Напомним, руководитель команды ученых из Национального института генетики и Университета Ниигаты профессор Ицуро Иноуэ в интервью газете Japan Times сообщил, что циркулирующий в Японии дельта-штамм коронавируса мог накопить слишком много мутаций в одном из своих неструктурных белков, что со временем могло лишить его возможности "исправляться" и таким образом привести к "самоликвидации".