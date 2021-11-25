Вильфанд: центральную часть России ждут погодные аномалии

В самом конце ноября в центральную часть Европейской России снова придет аномальное тепло - температуры будут на пять градусов выше нормы, - сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Уже сегодня температура в центре Европейской России будет на три градуса выше нормы, дальше будет теплеть еще. К выходным будет теплее нормы на пять градусов… В воскресенье будет днем до плюс четырех градусов и теплый юго-западный ветер. По расчетам температура даже до плюс пяти градусов", - рассказал Вильфанд, передает РИА Новости.

Погоду на юге Европейской России будут определять циклоны: температура будет повышаться – так, в Крыму завтра прогнозируется плюс пять - плюс семь градусов, а к субботе, воскресенью 14-17 градусов тепла, что на шесть-восемь градусов выше нормы. Аналогичная ситуация в Краснодарском крае: в Сочи в понедельник ожидается 17-20 тепла, - поведал синоптик.

А вот на север Европейской России ожидается аномальный холод – будущей четверг ночью прогнозируется до минус десяти градусов, а к концу недели до 20-23 градусов мороза, днем температура будет до минус 12 градусов. Ситуация аномальная - на севере очень холодно, а на юге очень тепло, - добавил Вильфанд.