ВКС России произвели запуск 51-го "Союза"

Минувшей ночью с космодрома Плесецк Воздушно-космическими силами (ВКС) России был произведен пуск ракеты-носителя "Союз-2.1Б" с военным аппаратом, - рассказали в пресс-службе Минобороны России.

"В 04:09 по московскому времени боевым расчетом Космических войск ВКС был успешно осуществлен пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1Б" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России", - говорится в сообщении, передает РИА Ногвости.

Старт ракеты и предшествующие ему мероприятия прошли в штатном режиме, наземные расчеты ВКС уже взяли на сопровождение запущенную ракету.

Это 51-й пуск ракеты "Союз-2", который пришел на смену ракетам-носителям "Союз-У". В период с 1973 по 2012 год с "Плесецка" запустили 435 таких носителей, - добавили в Минобороны.