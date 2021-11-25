Байдену удалили предраковую аденому

Президенту США Джо Байдену во время колоноскопии удалили полип, который при детальном исследовании оказался трубчатой аденомой - доброкачественным, но потенциально предраковым образованием, - сообщил врач Белого дома Кевин О'Коннор.

"У президента Байдена был удален из восходящей кишки 3-миллиметровый доброкачественный на вид полип... Взятый на гистологическое исследование образец был идентифицирован как трубчатая аденома, схожая с полипом, который у него удаляли в 2008 году", - говорится в пресс-релизе, который был распространен через журналистский пул Белого дома с согласия пациента, передает РИА Новости.

Трубчатая аденома - доброкачественное и медленно растущее образование, но она считается "потенциально предраковым повреждением, которое в настоящее время не требует дополнительного вмешательства", - пояснил О'Коннор.

Напомним, Байден, которому в субботу исполнилось 79 лет, на прошлой неделе проходил медицинское обследование, по итогам которого врачи заключили, что состояние его здоровья позволяет без всяких ограничений исполнять обязанности главы государства и верховного главнокомандующего. Ему показано "плановое наблюдение".