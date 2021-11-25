Казахстан за минувшие сутки избежал смертности от коронавируса

Впервые за долгое время в Казахстане суточная смертность от ковидной пневмонии оказалась нулевой, - сообщает межведомственная комиссия по противодействию COVID-19.

В стране за минувшие сутки, 25 ноября, зарегистрированы 946 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В тройке "антилидеров" по-прежнему Нур-Султан со 128 новыми заболевшими, Северо-Казахстанская область, где выявлено 124 инфицированных, и Алматы – в мегаполисе 119 новых заболевших, - передает Sputnik Казахстан.

Более ста новых инфицированных зафиксировано в Карагандинской (107), Павлодарской (105) и Костанайской (101) областях, - говорится в сообщении Минздрава страны.

Всего в стране с марта 2020 года подтверждено 967 369 случаев заражения коронавирусом.

По данным Минздрава, накануне от коронавирусной инфекции скончались 19 человек. От пневмонии с признаками COVID-19 не умер никто.

Лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 28 106 человек, в стационарах из них находится 5 879 пациентов, на амбулаторном уровне лечатся 22 227 пациентов.