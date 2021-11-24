Станцию по производству медицинского кислорода запустят на Ставрополье

Новую станцию по производству медицинского кислорода откроют в Ставропольском крае на основе государственно-частного партнерства (ГЧП), рассказал губернатор Владимир Владимиров.

"Есть договоренность с Китаем о покупке станции для производства кислорода мощностью 50 т в сутки. План амбициозный, это будет государственно-частное партнерство с компанией "Арнест", мы компенсируем им часть капитальных вложений", - цитирует его ТАСС.

Владимиров выразил надежду, что станция начнет действовать уже весной.

Губернатор пояснил, что открытие нового производства поможет в значительной мере - наполовину - удовлетворить потребность Ставрополья в медицинском кислороде, который сейчас, по его словам, "стал очень большой проблемой для всех".