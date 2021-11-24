Главный каток Москвы откроется на ВДНХ 26 ноября

В Москве на ВДНХ 26 ноября начнет работать самый большой каток города. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"Каток на ВДНХ будет работать с 26 ноября по 27 февраля 2022 года. Он вновь станет самым большим в Москве. Площадь искусственного ледового покрытия превышает 20 тыс кв м, а его общая площадь с инфраструктурой - 53 тыс кв м", - рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

На открытии катка будет устроен праздник: ожидаются театральные постановки, выступления артистов на льду и диджей-сеты. Программа начнется в 17:00.

Посетители смогут кататься по ледовым дорожкам от павильона №1 "Центральный" до павильона №58 "Земледелие", в том числе вокруг знаменитых фонтанов "Дружба народов" и "Каменный цветок".

Ледовая арена для дошкольников откроется 27 ноября.

Каток на ВДНХ будет работать в будни с 11:00 до 23:00, в выходные и праздничные дни - с 10:00 до 23:00. Технический перерыв - с 15:00 до 17:00.

"Каждую неделю планируют проводить спортивные зарядки и танцевальные занятия. Кроме того, возобновят экскурсии на коньках, посвященные истории выставки и ее архитектуре", - добавили в пресс-службе.

Каток оснащен всей необходимой инфраструктурой. Билеты с указанием сеанса можно будет приобрести онлайн.