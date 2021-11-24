Рисоперерабатывающий завод построили в Дагестане

В Кизлярском районе Дагестана практически завершилось строительство высокотехнологичного завода по переработке риса. Об этом сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

В ведомстве добавили, что мощность предприятия достигает 5 т рисовой крупы в час, что составляет 40 т в смену.

Сейчас специалисты из Турции и Китая проводят заключительную стадию пуско-наладочных работ.

"Еще несколько лет назад весь произведенный в Дагестане рис приходилось вывозить на переработку в соседние регионы. Сегодня положение оптимистичное, мощности четырех крупных заводов позволяют перерабатывать на территории самой республики значительный объем выращиваемого в Дагестане риса", - отметил первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия республики Шарип Шарипов, посетивший завод.