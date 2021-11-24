СМИ: Байден пытается заблокировать санкции против "Северного потока-2"
Администрация американского президента Джо Байдена пытается исключить из проекта оборонного бюджета США на следующий финансовый год (начался первого октября) пункты о введении санкций против российского газопровода "Северный поток-2". Об этом пишет журнал Foreign Policy.
Издание уточняет, что соответствующего решения Белый Дом добивается от "союзников-демократов" в Конгрессе.
При этом, пишет ТАСС, администрация главы государства пытается максимально избежать огласки своих усилий.