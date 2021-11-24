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СМИ: Байден пытается заблокировать санкции против "Северного потока-2"

СМИ: Байден пытается заблокировать санкции против &quot;Северного потока-2&quot;

Администрация американского президента Джо Байдена пытается исключить из проекта оборонного бюджета США на следующий финансовый год (начался первого октября) пункты о введении санкций против российского газопровода "Северный поток-2". Об этом пишет журнал Foreign Policy.

Издание уточняет, что соответствующего решения Белый Дом добивается от "союзников-демократов" в Конгрессе.

При этом, пишет ТАСС, администрация главы государства пытается максимально избежать огласки своих усилий.

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