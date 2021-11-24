В Краснодаре обновят дом профессора Данилюка

Дом профессора Данилюка в Краснодаре будет отреставрирован в 2022 году, сообщили в пресс-службе администрации города.

"По объекту получили положительное заключение Росгосэкспертизы. Специалисты отреставрируют здание и модернизируют инженерные сети в 2022 году", - говорится в сообщении.

В мэрии отметили, что на реставрацию дома профессора в бюджете города уже отложены необходимые средства.

Кроме того, идет разработка проектной документации по сохранению объектов культурного наследия в историческом центре Краснодара. Обновить планируют доходный дом подрядчика Акулова, жилой дом Фришкулиди, жилой дом Пятковой.