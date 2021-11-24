В Железноводске определится "самый грязный политик"

Фестиваль лечебной грязи "Железная грязь" стартует в Железноводске в 2022 году. Планируется, что оно состоится в августе на городской Феррум-площади курортного озера "30’Ка", информирует пресс-служба местной администрации.

В рамках мероприятия – конкурсы, спортивные и развлекательные мероприятия. В частности, в одной из номинаций за приз будут бороться приглашенные чиновники, политики и общественные деятели. Номинация будет называться "Самый грязный политик".

По словам главы города Евгения Моисеева, глава региона Владимир Владимиров поддержал инициативу по проведению фестиваля лечебной грязи. "Нас ждут "грязные" спортивные игры, "грязная" полоса препятствий и детская зона, зона боди-арта. Конечно, не обойдется и без "грязных" велосипедов. Помимо этого, выберем "Короля и Королеву грязи", а также "Самого грязного политика", - рассказал Моисеев.