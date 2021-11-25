Самолеты между Россией и Узбекистаном зимой будут курсировать каждый день

Министерство транспорта Узбекистана опубликовало список авиарейсов, которые будут осуществляться между республикой и Россией в зимний период.

Разрешение на перевозки зимой получили пять российских авиакомпаний, среди них "Аэрофлот", S7 Airlines, "Уральские авиалинии", Red Wings и Smartavia.

"Аэрофлот" четыре раза в неделю будет летать по маршруту Москва – Ташкент – Москва.

Авиакомпания S7 будет выполнять по одному рейсу в неделю на каждое из направлений: Москва – Самарканд, Москва – Бухара, Москва – Ургенч, Иркутск – Фергана, Новосибирск – Бухара, Новосибирск – Наманган, Новосибирск – Фергана.

Ural Airlines планирует раз в неделю связывать Москву и Наманган, Москву и Самарканд, Казань и Самарканд, Екатеринбург и Самарканд, Екатеринбург и Наманган, Санкт-Петербург и Ургенч, Санкт-Петербург и Фергану.

Четыре рейса в неделю планирует Red Wings ( по одному рейсу в неделю на направление): Москва – Фергана, Москва – Самарканд, Москва – Бухара, Казань – Бухара.

Smartavia раз в неделю будет летать между Санкт-Петербургом и двумя городами республики - Наманган и Бухара.

Вышеперечисленные рейсы будут выполняться до конца марта 2022 года.