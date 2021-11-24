Объекты курорта "Эльбрус" получат единый архитектурный стандарт

Все объекты инфраструктуры кабардино-балкарского курорта "Эльбрус", построенные ранее, в соответствии с планом объектов должны обрести единый архитектурный стиль, - заявил гендиректор компании Кавказ.РФ" Хасан Тимижев.

"Разработан проект планировки территории курорта, и каждому его объекту будем предлагать новые планировочные решения. Если мы хотим реализовать все наши задумки, нужно существующие объекты инфраструктуры - гостиничные, ресторанные комплексы привести в единый архитектурный стиль", - рассказал Тимижев, передает ТАСС.

План будет рассмотрен более детально, подробные предложения в него будут внесены как со стороны Минэкономразвития РФ, так и со стороны властей Кабардино-Балкарии.

Напомним, горнолыжный курорт "Эльбрус" располагается на южных склонах горы Эльбрус в КБР и на сегодняшний день предлагает горнолыжникам 15,4 км трасс и 7 подъемников. За девять месяцев 2021 года курорт посетили 572 тыс человек.