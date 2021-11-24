Байден выводит на рынок нефть из "закромов родины"

Президент США Джо Байден разрешил использовать часть нефти из запасов, чтобы снизить цены на сырье. По его словам, предпринимаются все необходимые меры, чтобы ”снизить стоимость бензина и топлива для американских семей”. В Твиттере он написал, что активно сотрудничает со странами по всему миру, ”решая проблему недостаточного предложения” и в качестве одного из дипломатических шагов ”выпуск резервов будет произведен одновременно с рядом других крупных стран-потребителей нефти”, включая Китай, Индию, Японию, Республику Корею и Великобританию.

The Week отмечает, что выпуск 50 млн баррелей нефти - самый большой за всю историю существования Стратегического запаса США. Тем не менее действия администрации ”не решат проблему с высокими ценами на бензин за одну ночь”, предупредил Байден. ”Пройдет какое-то время, но совсем скоро все вы увидите результат, когда в очередной раз поедете заправлять автомобили. В будущем мы сократим свою зависимость от нефти по мере перехода на чистые источники энергии”, - убежден президент США.

Стратегические нефтяной резерв - это запасы нефти, которые могут быть использованы в случае стихийного бедствия, проблем национальной безопасности и тому подобных ситуаций. Бывший президент Дональд Трамп считает, что именно ему страна обязана пополнением запасов. По его мнению, Байден поступил неверно. ”Резервы нужно использовать при чрезвычайных ситуациях, например, во время войны, и более никогда”, - сказал Трамп.

Самай серьезный инфляционный скачок

Белый дом принял решение об использовании резервов на фоне ”усиливающегося давления из-за высоких цен на бензин”, отмечает CNN. По данным Американской автомобильной ассоциации, цены на бензин составляют примерно $3,4 за галлон (4,5 литра), что более чем в два раза выше по сравнению с предыдущим годом. Высокие цены привели к ”самому серьезному инфляционному скачку” и спровоцировали ”раздражение и гнев американцев”.

По данным министерства энергетики, в прошлую пятницу Стратегические резервы составляли 604,5 млн баррелей. Хотя выпуск нефти был произведен с целью решить проблему недостаточного предложения, его эффект может быть довольно ограниченным, пишет CNN. Заявленная нефть окажется на рынке не ранее, чем в середине декабря, в зависимости от рыночной активности, сообщил высокопоставленный представитель администрации.

Кому приходится платить

The Guardian пишет, что Байдену пришлось пересмотреть всю свою экономическую повестку из-за проблем с инфляцией. Президент недавно одобрил инфраструктурный пакет помощи в размере $1,2 трлн, который призван снизить ценовое давление, обеспечив более эффективную и дешевую транспортировку грузов.

Министр энергетики Дженнифер Грэнхольм сказала, что ”после беспрецедентного глобального экономического спада”, вызванного пандемией COVID-19, ”поставки нефти пока что не удовлетворяют спрос, и в результате платить приходится семьям и бизнесу”. Она добавила, что решение президента подчеркивает его стремление любой ценой снизить траты рабочих семей и продолжить восстановление экономики.

Митч Макконнелл, лидер республиканцев в Сенате, на прошлой неделе ”растревожил Белый дом”, заявив, что жертвами высоких цен прежде всего стали американцы среднего уровня достатка, пишет The Guardian.

”В прошлом месяце тремя главными двигателями ошеломляющей инфляции в 6,3% в стране стали цены на жилье, транспорт и продукты питания. Это отнюдь не предметы роскоши, а товары первой необходимости, и они съедают большую часть бюджетов семей от среднего класса и ниже”, - заявил сенатор.