В Дагестане существенно увеличилась численность волков

Количество волков в Дагестане пять раз выше нормы, их развелось свыше 4,5 тыс особей, сообщает пресс-служба министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона.

В ведомство поступают жалобы от фермеров на участившиеся случаи нападения волков на домашних животных. Они стали обитать не только в горах республики, но и на равнинной части.

В министерстве заявили, что проводят охоту на хищников, чтобы держать их численность в пределах нормы. Однако данная работа связана с опасностью для человека, из-за особенности горного и степного ландшафта много сил и времени уходит на обнаружение волков.

Как добавили в пресс-службе, принято решение изучить опыт российских регионов, а также разработать меры дополнительного стимулирования охотников для решения проблемы с волками.