Пристройка к школьному спортзалу рухнула в Махачкале

В махачкалинском лицее №22 обрушалась пристройка к спортзалу во время заливки бетона, сообщает пресс-служба управления образования города.

"Подставленные балки не выдержали веса заливаемого бетона, и находившийся на кровле рабочий плавно упал с высоты 6 метров", - сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что пострадавшего осмотрели медики и отпустили домой. Инцидент никак не повлиял на проведение занятий в школе.

В настоящее время все подходы к стройплощадке закрыты.

Стоит добавить, что в данный объект сторонится как зал для настольного тенниса.