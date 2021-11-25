Эксперт НАТО: "У США нет особого стремления сотрудничать с Турцией"

Эксперт НАТО Таджан Ильдем предупредил, что дальнейшие американские санкции против Турции в отношении покупки российской системы противоракетной обороны сыграют на руку соперникам Вашингтона - Москве и Пекину.

Как пишет Middle East Eye на мероприятии, организованном Немецким фондом Маршалла, экс-заместитель генерального секретаря НАТО по общественным вопросам, член группы экспертов альянса Таджан Ильдем заявил, что члены НАТО должны делиться друг с другом технологиями, ”чтобы не получалось так, что те, кому отказывают в допуске к определенным системам, обращаются к другим источникам”.

”Искренний диалог необходим для решения проблемы С-400. Для меня невозможна ситуация, в которой один член НАТО вводит санкции против другого, особенно в период систематического стратегического соперничества”, - сказал Ильдем. - Россия и Китай точно не расстраиваются из-за санкций, которые мы накладываем друг на друга”.

Приобретение Турцией российской системы С-400 обострило отношение двух союзников по НАТО. Анкара заявляет, что решила закупить российские вооружения после неудачной попытки получить американскую систему противоракетной обороны ”Пэтриот”. Вашингтон, в свою очередь, заявляет, что у Турции было множество возможностей получить американскую систему ПРО, однако страна предпочла обратиться к Москве.

Гож назад Вашингтон ввел ограничительные меры против турецких чиновников в рамках закона ”О противодействии противникам Америки посредством санкций”, запрещающего значительные военные обмены с Россией. Турция была наказана за приобретение системы С-400. В этом году турецкие чиновники неоднократно встречались с представителями администрации Байдена, чтобы разрешить проблему. Однако стороны не смогли достичь договоренности по снятию санкций.

Турция еще не полностью активировала приобретенные батареи С-400, опасаясь еще большего обострения отношений с Вашингтоном.

Ильдем, бывший турецкий посланник в НАТО считает, что возможность улучшить отношения между Анкарой и Вашингтоном по-прежнему есть, но для США этот вопрос приоритетным не является. ”Мы полагаем, что у США нет особого стремления сотрудничать с Турцией”, - сказал эксперт.

Программа F-35

Помимо разрешения конфликта в отношении С-400 ”Турция должна вернуться в программу F-35 и получить возможность в дальнейшем закупать истребители”, - уверен Ильдем. Анкара была отстранена от программы Пентагоном в 2019 году из-за беспокойства по поводу возможного шпионажа России через системы С-400. До исключения из программы Турция отдала $1,4 млрд на развитие и производство истребителей.

Недавно Турция сместила фокус внимания с возвращения в программу F-35, и вместо этого настаивает на том, чтобы выплаченные средства были засчитаны в качестве платежа за F-16 и модернизацию существующего воздушного флота.

Байдену еще предстоит ответить на запрос Турции о покупке истребителей, но в любом случае он столкнется с непреклонной оппозицией в Конгрессе. Некоторые члены законодательного органа уже отправили письмо госсекретарю Энтони Блинкену с просьбой к администрации отклонить любое предложение о продаже.