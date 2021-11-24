Десятки человек задержаны на акции протеста в Стамбуле

Турецкие силовики задержали 43 участника акции протеста в Стамбуле, об этом сообщают СМИ.

Демонстранты критиковали финансовую политику властей, они собрались в районе Кадыкей. Акция была немногочисленной, ее участники требовали отставки правительства, передает ТАСС.

Ранее сегодня Главное управление безопасности Турции обнаружило в социальных сетях 271 аккаунт, в которых распространялись призывы к протестам, открыты уголовные дела, правоохранители продолжают мониторить интернет-пространство и обещает принимать жесткие меры против нарушителей.

Напомним, с начала года турецкая лира девальвировалась на 70%.