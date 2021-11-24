Украине грозит вспышка дифтерии

Глава Минздрава Украины Виктор Ляшко заявил, что нежелание взрослых вакцинироваться от коронавируса может привести к вспышке дифтерии в стране.

"Когда из-за COVID-19 в стране активизировались противники вакцинации, статистика по рутинным прививкам тоже ухудшилась. Например, по данным минздрава, от дифтерии и столбняка не привит каждый второй взрослый. В будущем это чревато вспышкой дифтерии", - сказал министр, добавив, что в Украине уже начались проблемы с полиомиелитом, пишет РИА Новости.

Он также подчеркнул, что в стране подтвержден первый за шесть лет случай паралича, вызванного полиомиелитом, у младенца.