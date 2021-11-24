Подготовка к Новому году началась в Пятигорске

Пятигорск приступил к подготовке празднования Нового года более чем за месяц.

Так, рядом с торговым центром на улице Кирова установлена искусственная елка, которую украсили разноцветными шарами с подсветкой.

"Не помню, чтобы так рано наряжали елки", — приводит слова одной из жительниц города" "Аргументы и факты".

Напомним, что до празднования Нового года осталось 38 дней. Продажа праздничной атрибутики в местных магазинах стартовала около двух недель назад.