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В Дагестане простились с блогером Саидом Губденским

В Дагестане простились с блогером Саидом Губденским

Автоблогера Саида Губденского, погибшего в автоаварии в Москве, похоронили в селе Шамшагьар в Дагестане.

Отмечается, что на похоронах присутствовали его друзья и родственники.

Напомним, что Саид Губденский разбился в результате столкновения трех автомобилей на Кутузовском проспекте в Москве. Помимо блогера, погиб и глава Федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заур Ибрагимов, который в момент аварии находился в одной машине с Саидом.

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