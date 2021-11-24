В Дагестане простились с блогером Саидом Губденским

Автоблогера Саида Губденского, погибшего в автоаварии в Москве, похоронили в селе Шамшагьар в Дагестане.

Отмечается, что на похоронах присутствовали его друзья и родственники.

Напомним, что Саид Губденский разбился в результате столкновения трех автомобилей на Кутузовском проспекте в Москве. Помимо блогера, погиб и глава Федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заур Ибрагимов, который в момент аварии находился в одной машине с Саидом.