Реваншисты снова протестовали в Ереване

Акция протеста, организованная т. н. "Освободительным движением", прошла в центре Еревана. Об этом пишут армянские СМИ.

Демонстранты устроили шествие по улицам столицы, а также провели митинг на площади Республики, где находится комплекс зданий правительства.

Участники акции выступили против запуска делимитации и демаркации госграницы с Азербайджаном, а также против реализации девятого пункта трехстороннего Заявления от 9 ноября 2020 года. Они также призвали правительство "полноценно вооружить передовую", чтобы армянские военные могли воспрепятствовать этим процессам, пишет News.am.

Напомним, утром митингующие перекрыли движение поездов на одной из станции метро в Ереване. Они обещают проводить демонстрации ежедневно.