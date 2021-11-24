Минздрав РФ подтвердил регистрацию вакцины от COVID-19 для подростков

Министерство здравоохранения РФ официально объявил о регистрации противокоронавирусной вакцины "Спутник-М", предназначенной для детей от 12 до 17 лет.

"По итогам всех необходимых клинических исследований, в ходе которых Гам-КОВИД-Вак М показал высокую безопасность и эффективность, и на основании положительного заключения экспертов, Минздрав России принял решение о регистрации вакцины Гам-КОВИД-Вак М для профилактики новой коронавирусной инфекции у подростков в возрасте 12-17 лет включительно", - сказано в сообщении ведомства.

В пресс-службе подчеркнули, что детей от 12 до 15 лет допустят к вакцинации только с согласия родителей или иных законных представителей. Подросткам от 15 лет смогут привиться только при наличии их собственного письменного согласия.