Заведующая детсадом подозревается в хищении 3,3 млн рублей в Дагестане

В Каспийском городском суде будет слушаться дело о хищении из бюджета детсада "Звездочка", такое сообщение распространила пресс-служба прокуратуры Дагестана.

Как установило следствие, с 2016 по 2021 год заведующая детсадом с помощью подчиненной фиктивно взяла на работу четырех доверенных лиц, за все время им была начислена зарплату более чем на 2,8 млн рублей.

Помимо этого, в 2017 и 2020 годах подозреваемая частично похитила у 10 воспитательниц полагающиеся им премии на общую сумму свыше 550 тыс рублей.

"Дело в отношении подозреваемых суд рассмотрит по чч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ (пособничество в мошенничестве) и ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог)", - пояснили в прокуратуре.

Также надзорное ведомство в интересах муниципального образования подало в суд исковое заявление о взыскании с заведующей оставшейся части ущерба - это свыше 2,5 млн рублей.