Поезда между Москвой и Адлером будут ходить в два раза быстрее

Уже к 2030 году пассажирские поезда на направлении Москва - Сочи в рамках новой транспортной стратегии РФ будут ходить в два раза быстрее – весь путь в одну сторону займет до 16 часов.

"Будет обеспечено ускорение железнодорожного сообщения на направлении Москва - Сочи, что приведет к существенному сокращению времени в пути между Москвой и курортами Черноморского побережья (например, на маршруте Москва - Адлер - с 32 часов в 2021 году до 16 часов по итогам 2030 года)", - говорится в проекте транспортной стратегии РФ до 2030 года с прогнозом до 2035 года, передает ТАСС.

Помимо этого, железная дорога в направлении Север - Юг за счет устранения "узких мест" на участках Москва - Ростов-на-Дону - Краснодар и Москва - Санкт-Петербург станет бесшумной, а с 2030 года планируется начать строительство скоростной дороги между Новороссийском и Сочи.