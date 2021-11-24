Патенты для трудовых мигрантов подорожают в Москве

Стоимость патента для трудовых мигрантов увеличится в следующем году в Москве из-за роста коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда, - она определяется именно на его основе. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики Кирилл Пуртов.

"Согласно принятому закону, коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда, в 2022 году увеличится с 2,3878 до 2,4832. Это повысит стоимость патента до 5,9 тыс рублей в месяц", - цитирует его пресс-служба ведомства.

На данный момент патент стоит 5341 рубль, эта сумма была установлена в прошлом году и с тех пор не менялась.

В сообщении уточняется, что в первом полугодии текущего года официальная зарплата в традиционных для трудовых мигрантов отраслях, таких как строительство и ЖКХ, выросла на 9,5 % по сравнению с 2020 годом, поэтому и было решено решение индексировать стоимость патента. Это позволит выравнять налоговую нагрузку для мигрантов и защитить рабочие места на рынке труда в РФ. В бюджет дополнительно поступит около 1,7 млрд рублей.