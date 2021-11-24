Крупную партию "Спутника V" и "Спутника Лайт" получил Дагестан

В Дагестан прибыла rрупная партия препаратов от COVID-19 "Спутник Лайт" и "Спутник V". Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

"Новая крупная партия вакцины от коронавирусной инфекции поступила в нашу республику. 31 200 доз вакцины "Спутник Лайт" и 26 400 доз "Спутника V" из холодового центра республиканского центра инфекционных болезней развозятся по прививочным пунктам городов и районов республики", - сказано в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что на сегодняшний день в Дагестане от коронавируса привились 648 695 человек, что составляет 36% от подлежащего вакцинации контингента.

"Многие люди, переболевшие ранее коронавирусной инфекцией или прошедшие вакцинацию более шести месяцев назад, приходят на ревакцинацию, которая проводится препаратом "Спутник Лайт", - отметили в пресс-службе.