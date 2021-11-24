В российском правительстве рассказали о визите Оверчука в Баку и Ереван

В правительстве России рассказали подробности о рабочем визите заместителя премьер-министра Алексея Оверчука в Азербайджан и Армению. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте кабмина.

В нем говорится, что на переговорах в Баку и Ереване "рассматривалась тематика деятельности трехсторонней рабочей группы под совместным председательством вице-премьеров" Азербайджана, Армении и заместителя председателя правительства РФ, а именно "перспективы восстановления транспортных коммуникаций в регионе Южного Кавказа и ход работы, проводимой в рамках" трехстороннего Заявления от 11 января 2021 года.

"В ходе визита в Азербайджанскую Республику Алексей Оверчук был принят президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, с которым обсудил вопросы укрепления двустороннего торгово-экономического сотрудничества", - отмечено в сообщении.

В Армении Оверчука принял премьер-министр Никол Пашинян, с которым были рассмотрены "вопросы развития российско-армянского сотрудничества в торгово-экономической сфере".