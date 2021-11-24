В Казахстане будут трудоустраивать студентов без опыта работы

Промышленные предприятия Шымкента будут принимать к себе не имеющих опыт работы студентов. Соглашение подписано между производствами, расположенными в индустриальной зоне, управлением занятости и Южно-Казахстанским университетом имени Ауэзова, сообщает "Хабар 24".

Как считают организаторы, выпускники вузов смогут получить хороший профессиональный опыт. Они также добавили, что в настоящее время рынку не хватает технических кадров, особенно в области металлургии. Для решения кадрового вопроса учащимся будут оплачивать студенческую практику.

"Практика теперь у нас оплачиваемая. Раньше такого не было. Раньше, если мы заставляли наших студентов пройти практику, то эта практика была, знаете, можно сказать: кто-то ходил, кто-то не ходил. Мы считаем, что самый эффективный путь, если человек, например, выпускник, он хочет трудоустроиться, то вуз, на самом деле, сейчас в ответе", - заявила ректор вуза Дария Кожамжарова.