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"Спартак" удержал преимущество над "Наполи"

&quot;Спартак&quot; удержал преимущество над &quot;Наполи&quot;

В Москве только что завершился матч 5-го тура Лиги Европы в группе С между российским "Спартаком" и "Наполи". Победу со счетом 2:1 одержали хозяева поля.

В составе москвичей дубль оформил нападающий Александр Соболев (3-я и 28-я минуты). Наполи забил гол во втором тайме, отличилс Элиф Элмас (64-я минута).

Помимо этого, стоить отметить голкипера "красно-белых" Александра Селихова, который неоднократно спасал свою команду в матче.

Благодаря этой победе "Спартак" набрал семь очков и временно расположился на первой строчке в турнирной таблице группы.

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