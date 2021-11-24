Сообщение об избиении двух подростков полицейским проверяют в Ингушетии

Сигнал о возможном избиении двух несовершеннолетних юношей проверяют в полиции Магаса, такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Ингушетии.

В нем говорится, что 11 ноября в дежурную часть обратилась женщина, рассказавшая, что на стационарном посту "Алмаз-503"на въезде в Магас полицейский нанес побои ее сыну и племяннику. Обоим пострадавшим молодым людям по 17 лет.

Подразделение собственной безопасности ведет служебную проверку, по ее итогам действия сотрудника полиции получат надлежащую оценку. Материал проверки направят в следственные органы, которые примут по нему решение.