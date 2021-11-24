Аноним "заминировал" школу в Краснодаре

В краснодарской гимназии №72 проводится обследования после сообщения о ее минировании, сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

"В 18:06 по московскому времени в краснодарскую гимназию №72 поступил звонок с информацией о том, что хотят поджечь или заминировать школу. В учреждении находились дети, которые посещают кружки и секции. Всего - 118 человек, в том числе 23 педагога. Всех вывели из здания, дети и учителя ушли домой", - сказано в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что информация о звонке передана в ЕДДС. Также работники школы самостоятельно осмотрели территорию, однако ничего обнаружено не было.