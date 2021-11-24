Шанс Европы на достижение мира на Южном Кавказе

На 15 декабря в рамках саммита "Восточного партнерства" в Брюсселе должна пройти встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Это долгожданная новость последовала за периодом обострения напряженности между двумя странами из-за военных столкновений на границе, пишет сотрудник Канадского института глобальных отношений Роберт М. Катлер для New Europe.

Среди экспертов и аналитиков в Европе и Америке принято рассматривать Армению как "унитарного" политического игрока в лице премьер-министра. Это условное обозначение, которую используют журналисты и профессиональные политологи во многих государствах. Но в случае с Арменией это ошибка. Отсутствует достаточное понимание того, что Пашинян постоянно подвергается внутренним атакам со стороны определенной группы людей, которые отказываются признать поражение страны во Второй Карабахской войне. Эта группа, влияние которой простирается за пределы территории собственно армянского государства, стремится развязать третью карабахскую войну, чтобы вновь захватить азербайджанские территории, которые находились под оккупацией на протяжении 30 лет, и заново очистить их от азербайджанцев, как это было сделано во время Первой Карабахской войны в начале 1990-х.

Эта провоенная коалиция включает в себя три основных элемента. Первый элемент - карабахский клан, состоящий из сторонников бывших президентов Роберта Кочаряна (1998–2008 года), Сержа Саргсяна (2008–2018 года), а также политических заказчиков и нынешних государственных чиновников, которыми они заполнили весь госаппарат Армении за 20 лет своей сокрушительной политической гегемонии. Второй элемент - Корпус стражей Исламской революции (КСИР) Ирана. Сотрудничество между военно-промышленным комплексом Армении и производителями систем вооружений, связанных с КСИР, за последний год заметно расширилось при финансовой поддержке армянской диаспоры. Третий элемент - армянская диаспора. Точно определить число ее представителей невозможно. Оценки с использованием различных определений и методологий колеблются от 3 до 11 миллионов человек. По справедливой оценке, общая численность армянской диаспоры вероятно оценивается в 6-7 миллионов. Это более чем вдвое больше, чем армян в самой Армении.

Более половины представителей диаспоры проживает в трех странах: Франции, России и США. Их число в России более двух миллионов - примерно в два раза больше, чем во Франции и США, где проживают примерно равное количество армян. Хорошо известно, что представители диаспоры на протяжении долгого времени были политически очень влиятельными как во Франции, так и в США. Официальные диаспорные организации на Западе, как правило, гипервоинственны и максималистичны в своих требованиях, они прямо заявляют, что не хотят мира.

Но война - это внешняя политика фашизма. Можно увидеть тревожное сходство между воинственными призывами некоторых организаций диаспоры и программы документально подтвержденного сотрудничества Армянской революционной федерации "Дашнакцутюн" с партией Саргсяна (во главе блока с АРФ и Кочарян баллотировался в парламент в 2021 году) с Адольфом Гитлером и его идеологией национал-социализма во время Второй Мировой войны.

Важно понимать, что во внутренней политике Армении существует явное сотрудничество между армянской диаспорой, КСИР и карабахским кланом. Это сотрудничество объясняет и недавние военные столкновения. Пашинян не контролирует весь госаппарат Армении. С момента его прихода к власти в 2018 году и переизбрания в 2021 году премьер постепенно добивался замены ставленников карабахского клана на лояльных ему людей. Похоже, что он взял под контроль министерство иностранных дел, а также назначил новых послов; службы госбезопасности в целом также его поддерживают. Однако ему еще много чего предстоит сделать. Несмотря на арест двух сменявших друг друга министров обороны по обвинению в коррупции и назначение сторонником Пашиняна в качестве нового главы минобороны всего несколько дней назад, значительная часть не только министерства обороны, но и самой армии остается под влиянием карабахского клана.

В середине ноября Конгресс США приступил к окончательному рассмотрению Закона о национальной обороне. Армянское лобби в Вашингтоне и их союзники в обеих палатах Конгресса продвигали поправки к закону, запрещающие различные формы помощи со стороны правительства США Азербайджану, даже включая невоенную помощь. Карабахский клан и их соратники в армянских вооруженных силах рассчитали время столкновений на границе с Азербайджаном так, чтобы добиться от лоббистских усилий максимального эффекта. Результат этого противоречит как европейским, так и американским интересам. Армения остается союзником Ирана и продолжает зависеть от России. Она сотрудничает с поддерживаемыми Ираном движениями на Ближнем Востоке, включая "Хезболлу".

Российские военные эксперты признают, что мирное развитие Армении необходимо для безопасности России. Это связано с тем, что возобновление войны только усилит политическую нестабильность на Южном Кавказе, а также предоставит Ирану больше возможностей использовать своего союзника, Армению, для дальнейшего проникновения в регион вопреки интересам России.

Чрезвычайно важно, чтобы встреча Ильхама Алиева и Никола Пашиняна в Брюсселе была устроена не просто для галочки. Было бы полезно, если бы встреча была хорошо подготовлена, если бы лидеров сопровождали ближайшие соратники, способные на откровенный разговор и расширение обсуждений при необходимости. Возможно, прежде всего, главе Европейского совета следует рассмотреть возможность встречи с двумя лидерами, прежде чем оставить их для беседы один на один.

Эту дипломатическую возможность нельзя упускать. Обсуждения между двумя сторонами могут продолжиться вне Брюсселя. Под внутренним политическим давлением Пашинян был вынужден отменить встречу при посредничестве российской стороны в Москве в начале ноября. Тогда должна была обсуждаться реализация 9 пункта трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года, касающегося разблокирования всех экономических и транспортных связей между двумя странами. Спровоцировав недавние вооруженные столкновения и в то же время настроив армянское население против Азербайджана, "партия войны" добилась успеха. Пашинян не смог сдержать свое обязательство присутствовать на московской встрече и, наконец, начать эти миротворческие процессы.

И хотя пред Брюсселем Никол Пашинян и Ильхам Алиев дожны встретиться в Сочи 26 ноября, "партия войны" в Армении больше всего хочет сделать мирный договор невозможным. Такой договор предполагал бы взаимное признание территориальной целостности и делимитации международной границы. Таким образом, прекращение территориальных претензий Армении к Азербайджану серьезно затруднило бы сбор средств официальными организациями диаспоры для дальнейшей войны (и выплаты их собственных зарплат).

Слаженная деятельность официальных организаций и представителей армянской диаспоры и карабахского клана внутри Армении представляет самую большую угрозу миру в регионе. Если Европейский Союз хочет хоть что-то изменить, он должен признать эту реальность и принять действительно эффективную политику для продвижения мира.