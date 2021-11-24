Россия стала мировым лидером по объемам добычи нефти

Россия в сентябре текущего года заняла первое место в мире по объемам нефтедобычи, следует из данных Росстата.

В этом месяце РФ нарастила объемы добычи до 10,73 млн б/с, США снизили добычу до 10,72 б/с, Саудовская Аравия - немного увеличила до 9,67 млн б/с, пишет ТАСС.

За первые девять месяцев текущего года добыча в России составила 387,8 млн т нефти, это на 0,1% превышает аналогичный показатель прошлого года.

За сентябрь добыча "черного топлива" в РФ выросла на 8,1% в годовом выражении, в общей сложности за этот месяц было добыто 44,1 млн т.