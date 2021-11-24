Путин и Мишель обсудили урегулирование отношений Азербайджана и Армении

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с председателем Евросовета Шарлем Мишелем. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В сообщении говорится, что стороны "обстоятельно" обсудили актуальные международные проблемы.

В частности, по просьбе Шарля Мишеля российский лидер информировал его о предпринимаемых шагах по реализации положений трехсторонних Заявлений от 9 ноября прошлого года и 11 января нынешнего года, "включая налаживание мирной жизни, восстановление экономических и транспортных связей на Южном Кавказе".

"Именно эти вопросы планируется рассмотреть на встрече президентов России и Азербайджана и премьер-министра Армении 26 ноября в Сочи", - отметили в Кремле.

Напомним, в пятницу 26 ноября по предложению Владимира Путина в Сочи пройдет трехсторонняя встреча с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Кроме того, главы Азербайджана и Армении встретятся 15 декабря "на полях" саммита "Восточного партнерства" в Брюсселе.