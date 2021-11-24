В Дагестане охота закончилась гибелью мужчины

Житель Дагестана случайно убил 55-летнего мужчину во время охоты в Бабаюртовском районе, сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

Следствием было установлено, что подозреваемый не предвидел в своих деяниях наступления каких-либо последствий, "хотя при необходимой внимательности мог предвидеть эти последствия". Мужчина, оказавшийся на линии огня, был случайно застрелен из охотничьего ружья.

В пресс-службе подчеркивают, что по данному факту возбуждено уголовное дела по части 1 статьи 109 УК РФ ("причинение смерти по неосторожности").

"Проводится комплекс следственных действий, направленный на закрепление доказательственной базы", - сказано в сообщении.