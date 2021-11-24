Почти у всего тренерского штаба "Сабаха" выявили коронавирус

Пять тренеров азербайджанского футбольного клуба "Сабах" заразились коронавирусом COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе бакинцев.

Инфекцию диагностировали у Виталия Ковалева, Артура Оленина, Алексея Малахова, Руслана Гафитулиан и Виталия Корнеева.

При этом у главного тренера команды Мурада Мусаева и одного из его помощников Владимира Шелудко тест на COVID-19 показал отрицательный результат.

Кроме того, в пресс-службе "Сабаха" сообщили, что коронавирусом заразился игрок команды Михаил Эргемлидзе.

В настоящее время все заразившиеся находятся на карантине, передает Azerisport.com.