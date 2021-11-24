Больше половины туристов выбирают для лечения Кавказ

Более 60% турпотока на курорты Северного Кавказа составляют желающие отдохнуть в санаториях региона. Исследование опубликовано на сайте СКФУ.

Эксперты вуза заявляют, что около 20% путешественников являются любителями горнолыжных курортов. Свыше 15% приходится на культурно-познавательный туризм.

"Высокий спрос на оздоровительный туризм связан не только с тем, что Северный Кавказ интересен россиянам как бальнеологический регион, но и инфраструктурными возможностями приема гостей", –цитирует пресс-служба ректора университета Дмитрия Беспалова.

Отмечается, что гостей привлекают курорты Пятигорска, Ессентуков, Кисловодска и Железноводска. В плане достопримечательностей туристы выбирают Сулакский каньон, Грозный, Приэльбрусье, Дербент и Фиагдон. Любители зимних видов спорта предпочитают Домбай, Приэльбрусье и Архыз.