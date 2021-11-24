В ВОЗ рассказали о причинах роста распространения COVID-19

Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове перечислила причины роста распространения коронавируса COVID-19.

"Одна из причин, по которой мы видим рост распространения вируса - это рост социального смешения в условиях недостаточного уровня вакцинации, более заразных штаммов и отмены простых мер, таких, как ношение маски и проветривание", - поведала она.



В этой связи Ван Керкхове отметила, что в преддверии праздников необходимо соблюдать основные меры профилактики, чтобы не допустить нового витка распространения COVID-19.

По словам эксперта, важно, чтобы во всех странах доступ к вакцинам был в первую очередь у уязвимых слоев населения. Это позволит защитить их от тяжелого течения болезни, уточнила Ван Керкхове.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 258 млн, из них более 5,1 млн человек скончались. В России выявили 9 434 393 случаев заражения.