Глава МИД Азербайджана встретился с Михаилом Швыдким

Сегодня в Баку прошла встреча главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова со специальным представителем президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаилом Швыдким. Об этом рассказали в пресс-службе азербайджанского внешнеполитического ведомства.

Участники встречи обменялись мнениями относительно российско-азербайджанских взаимосвязей в гуманитарной и культурной сферах.

Учитывая, что в 2022 году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Россией и Азербайджаном, Швыдкой и Байрамов отметили важность проведения мероприятий, приуроченных к этой дате.

Кроме того, политики также обменялись мнениями по региональным и иным вопросам, представляющим взаимный интерес.