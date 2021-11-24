В Иране рассказали, к чему привели переговоры с гендиректором МАГАТЭ

На переговорах с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси было достигнуто соглашение по вопросу дальнейшего решения существующих проблем между сторонами. Такое заявление сделал официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди комментируя, слова Гросси о том, что диалог не привел к конкретным результатам.

"Переговоры прошли в конструктивной атмосфере. Стороны достигли общего соглашения о том, как решать интересующие их вопросы", - цитирует его ТАСС со ссылкой на агентство Fars.

Камальванди подчеркнул, что стороны согласовали ключевые интересующие темы, а также договорились о продолжении консультаций по определению рамок и деталей дальнейшего сотрудничества.

Ранее сегодня генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что его переговоры с представителями Ирана получились безрезультатными.

Напомним, накануне гендиректор МАГАТЭ завершил двухдневный визит в Тегеран. В рамках поездки он встретился с вице-президентом Ирана и главой Организации по атомной энергии Ирана Мохаммадом Эслами и главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном.