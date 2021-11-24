Карасин и Абашидзе проведут очную встречу весной

Весной 2022 года состоится встреча главы комитета Совета Федерации по международным делам Григория Карасина и спецпредставителя премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с Россией Зураба Абашидзе. Об этом сообщили в пресс-службе российского сенатора по итогам их переговоров, прошедших 24 ноября в онлайн-формате.

"Достигнута договоренность о проведении следующей встречи Карасина и Абашидзе весной 2022 года в очном формате, если позволит санитарно-эпидемиологическая обстановка", - сказано в сообщении.

В ходе беседы Карасин также обратил внимание на то, что региональный консультативный механизм "3+3" (Азербайджан, Армения, Грузия + Россия, Иран, Турция), инициированный президентами Азербайджана и Турции Ильхамом Алиевым и Реджепом Тайипом Эрдоганом, откроет перед Грузией возможности по разблокированию транспортных коммуникаций и экономических связей в Закавказье.

Помимо этого, стороны подтвердили настрой на урегулирование на принципах взаимности проблем с дипломатической недвижимостью, передает ТАСС.