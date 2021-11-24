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В Тбилиси подтвердили отказ Грузии от формата "3+3"

В Тбилиси подтвердили отказ Грузии от формата &quot;3+3&quot;

Тбилиси не рассматривает возможность участия Грузии в формате "3+3", об этом сказано в сообщении правительства страны по итогам переговоров спецпредставителя премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с Россией Зураба Абашидзе с членом Совета Федерации Григорием Карасиным.

"Российская сторона поинтересовалась, каково отношение грузинской стороны к новому региональному консультационному механизму "3+3" и к конкретным мероприятиям в этом контексте, на что Зураб Абашидзе ответил, что грузинская сторона не рассматривает возможность участия в указанной инициативе", - цитирует его ТАСС.

Напомним, ранее глава МИД Грузии Давид Залкалиани, выступая в парламенте в формате "Час министра", также заявил, что Тбилиси отказывается от участия в формате "3+3".

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