В Тбилиси подтвердили отказ Грузии от формата "3+3"

Тбилиси не рассматривает возможность участия Грузии в формате "3+3", об этом сказано в сообщении правительства страны по итогам переговоров спецпредставителя премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с Россией Зураба Абашидзе с членом Совета Федерации Григорием Карасиным.

"Российская сторона поинтересовалась, каково отношение грузинской стороны к новому региональному консультационному механизму "3+3" и к конкретным мероприятиям в этом контексте, на что Зураб Абашидзе ответил, что грузинская сторона не рассматривает возможность участия в указанной инициативе", - цитирует его ТАСС.

Напомним, ранее глава МИД Грузии Давид Залкалиани, выступая в парламенте в формате "Час министра", также заявил, что Тбилиси отказывается от участия в формате "3+3".