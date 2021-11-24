Дагестанские полицейские получили более 180 новых служебных машин

Свыше 180 новых автомобилей получили сотрудники МВД Дагестана, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

"Дагестан получил 184 новых автомобиля, оснащенных на самом высоком уровне, 75 из них сегодня в торжественной обстановке передали подразделениям ГИБДД и патрульно-постовой службы", - сказано в сообщении.

При этом стоит отметить, что новые машины приобретены в рамках реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".