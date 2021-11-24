Турецкая оппозиция "пойдет на все" ради проведения досрочных выборов

Лидер основной оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Кемаль Кылычдароглу заявил сегодня в ходе своего выступления в парламенте, что собирается добиться от президента Реджепа Таийпа Эрдогана решения о досрочных президентских и парламентских выборах.

По его словам, он готов на все, чтобы заставить турецкого лидера пойти на выборы. "Требование досрочных выборов - это требование всей нации", - цитирует Кылычдароглу ТАСС со ссылкой на телеканал NTV.

Он подчеркнул, что нынешнюю экономическую ситуацию в Турции можно сравнить с пожаром в доме, причиной которого стала "неверная политика властей".

Оппозиционер напомнил, что ранее призывал создать совет по экономическим и социальным вопросам, чтобы выслушать мнения и принять верные решения относительно исправления ситуации в финансовой сфере, однако Эрдоган проигнорировал данное предложение.

Напомним, с начала 2021 года турецкая валюта девальвировалась на 70%, что стало одним из самых крупных падений стоимости нацвалюты за последние годы. В январе за $1 давали порядка 7,3 лиры. Утром в среду лира упала до 13,15 за $1, а на пике волатильности во вторник достигала падения до уровня 13,5 за $1. Нацвалюта Турции ставит антирекорды уже 11 дней - это самый длинный период обвала за 20 лет, а в целом за ноябрь лира потеряла почти треть стоимости.