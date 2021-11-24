На ВДНХ открылась "Гостиная Кара Караева"

В эти минуты в оранжерее павильона "Азербайджан" на ВДНХ проходит концерт из цикла "Гостиная Караева". Он проводится детской музыкальной школой им. Кара Караева при участии других музыкальных школ Москвы для популяризации творчества одного из самых ярких представителей школы Дмитрия Шостаковича.

В 1946 году Кара Караев окончил Московскую консерваторию по классу композиции Шостаковича, а ранее с тайнами родного фольклора, искусства ашугов и мугама Караева в Бакинской консерватории познакомил ее основатель и первый профессиональный композитор Азербайджана - Узеир Гаджибеков.

Перед началом концерта директор торгово-выставочного центра Азербайджана на ВДНХ Саадат Кадырова сказала "Вестнику Кавказа": "Мы открываем цикл концертов ”Гостиная Кара Караева”. Это очень знаменательная дата, потому что музыка Караева часто звучит в стенах нашего павильона. Это уже второе мероприятие с Московской музыкальной школой, которая с достоинством уже почти 20 лет носит имя великого композитора. Мне кажется, что такие мероприятия являются серьезным связующим звеном, языком культурной дипломатии между Россией и Азербайджаном. Караев вписал свое имя золотыми буквами в мировую музыкальную культуру. А сегодня его произведения играют дети. Они, как никто другой, чувствуют искренность, чувствуют любовь, чувствуют теплоту. Такие мероприятия создают такую платформу между нашими странами, такую связь, такую культурную неразрывную историю, которую невозможно сломать ничем".

Детская музыкальная школа имени Кара Караева – единственное учебное заведение за пределами Азербайджана, носящее имя композитора, музыка которого всегда звучит в стенах школы, а многие ученики исполняют произведения мастера на конкурсах, фестивалях, концертах, в том числе международных, где становятся лауреатами и дипломантами. Директор школы Андрей Леонов в интервью "Вестнику Кавказа" заметил: "Наша школа открывает цикл концертов, которые, мы надеемся, станут доброй традицией. Предполагается, что здесь будут играть музыку Караева, а также его современников. Такие мероприятия помогают нам делиться опытом с коллегами, делиться друг с другом творчеством Караева, композитора, который впервые, по сути дела, решил объединить музыкальные жанры, и у него это получилось очень хорошо. Это, действительно, достойно уважения".